EUNÁPOLIS | Final de semana marcado por flagrantes de embriaguez ao volante

A PRF conta com reforço no policiamento ostensivo e preventivo em trechos das Brs 101, 367 e 418 (Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e mantém fiscalização rigorosa com foco em ações de fiscalização de trânsito, entre eles coibir a ultrapassagem proibida e a embriaguez ao volante, a fim de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

De sexta (28) a domingo 01 de março, policiais rodoviários federais flagraram 100 motoristas ultrapassando em local proibido. Outros 13 condutores dirigiam alcoolizado. Foram realizados 508 testes de alcoolemia durante o período. As ações aconteceram em trechos das rodovias federais sob circunscrição da Delegacia de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia.

Os motoristas autuados por embriaguez tiveram suas carteiras de motorista recolhidas. Eles pagarão multa no valor de R$ 2.934,70, terão o direito de dirigir suspenso por doze meses e mais 7 pontos na carteira (CNH). O valor dobra se o caso for de reincidência nos últimos doze meses.

Entre os condutores autuados, três foram presos por apresentarem teor alcoólico igual ou superior a 0,34 mg/l de álcool por ar expelido dos pulmões. Os resultados acendem um alerta sobre a consciência dos condutores a respeito do perigo da combinação do consumo de álcool ao volante.

Dois flagrantes foram registrados no Km 84 da BR 418, trecho do município de Nova Viçosa (BA). O primeiro ocorreu às 15h00 de sábado (29) durante abordagem a um veículo VW/ Gol, conduzido por um homem de 38 anos que também é inabilitado. O resultado do bafômetro aferiu 0,70 mg/L. Já o segundo flagrante aconteceu na abordagem a motorista de um FIAT/ Pálio ED. O condutor de 34 anos apresentou índice de embriaguez 0,61 mg/L, quase que o dobro do valor considerado como crime que é de 0,34 mg/L.

Além do crime de trânsito previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante), ambos os motoristas estavam conduzindo veículo sem possuir CNH e foram autuados também pelas infrações dos artigos 309, além do 165 e 230, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Já a infração de ultrapassagem proibida registrou 100 notificações. Nunca é demais enfatizar que a colisão frontal, quase sempre causada pelas ultrapassagens indevidas, é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro, além de ocasionar perdas irreversíveis. A infração de ultrapassar em faixa amarela contínua é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e rende 7 pontos na carteira. Em caso de reincidência em 12 meses, a multa é dobrada.

Ressalta-se também a recuperação de um veículo GM/Celta Life que possuía registro de furto/roubo no estado do Espírito Santo. Neste domingo (01), equipe fiscalizava no Km 84 da BR 418, em Nova Viçosa (BA), quando percebeu o carro adentrar o perímetro vicinal da rodovia ao avistar a viatura da PRF. De imediato, os policiais iniciaram acompanhamento tático e após alguns quilômetros o condutor abandonou o Celta e fugiu pelo matagal. O veículo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para fins de registro da recuperação e posterior devolução ao seu proprietário legítimo.

Em três dias de fiscalização, 667 veículos foram fiscalizados com abordagem e 729 pessoas tiveram seus documentos consultados nos sistemas da PRF. Das multas extraídas, 34 autos de infração emitidos para condutor ou passageiro sem o cinto de segurança. 37 veículos recolhidos ao pátio por apresentarem irregularidades impossíveis de serem sanadas no local ou por comprometerem a segurança dos usuários da rodovia. As equipes também recolheram 33 documentos (CNH/CRLV) que não estavam em conformidade com as normativas. Foram retiradas de circulação mais de 2,7 toneladas de excesso de peso das estradas federais. Durante as fiscalizações, também 5 pessoas foram detidas por crimes diversos.

A PRF intensificou a fiscalização na região do extremo sul da Bahia. Para isso, equipes estão concentradas em trechos das BRs 101, 367 e 418 (Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro), realizando policiamento preventivo e ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

A Delegacia em Eunápolis está localizada às margens da BR 101, da qual estão vinculadas as unidades operacionais de Porto Seguro, BR 367 (costa do descobrimento) e Teixeira de Freitas, na região da Costa das Baleias, localidades turísticas do estado da Bahia. A circunscrição da delegacia abrange 556 quilômetros de rodovias federais, englobando as BRs 101, 367, 418 e 498. Atualmente, a Nona Delegacia é chefiada pela PRF Neila Cardoso.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.