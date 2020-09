EUNÁPOLIS | Homem é preso após matar pai com três facadas

Fabiano Moreira dos Santos, 37 anos, é acusado de matar o pai com três facadas. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (02), no bairro Pequi, em Eunápolis.

Moradores da Rua Dom Pedro I, nos fundos do Cemitério da Consolação, relatam que, após uma discussão, viram Fabiano sair correndo da casa da família.

A vítima, o vigilante Carlos Moreira dos Santos, 68 anos, recebeu os primeiros socorros do Samu, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na emergência do Hospital Regional.

A Polícia Civil fez rondas pela localidade e conseguiu prender Fabiano pouco tempo depois, no bairro Santa Lúcia, proximidades da delegacia. “Ele estava andando pela rua, ainda com as mesmas roupas, desnorteado e visivelmente drogado e embriagado, fato que levantou suspeitas por parte dos policiais, os quais lhe abordaram e confirmaram a autoria delitiva”, disse um policial civil.

Segundo informações iniciais da polícia, a confusão começou depois que o vigilante tentou impedir que o filho agredisse a mãe. Fabiano foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Conforme consta no histórico da polícia, Fabiano já tinha sido detido algumas vezes, por crimes de trânsito, alcoolemia, agressões e ameaças.

