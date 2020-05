EUNÁPOLIS | Jovem é morto a menos de 50 metros de hospital

Moradores da Travessa Santa Maria, no bairro Pequi, em Eunápolis, ficaram assustados com um assassinato registrado por volta das 20h30 desta quarta-feira (06). O crime ocorreu a menos de 50 metros do Hospital Regional.

Elian Vieira Freitas, 19 anos, caminhava pela rua, quando foi surpreendido pelos criminosos, que estavam em um carro. Foram ouvidos mais de cinco tiros. Ele morreu na hora.

Segundo a polícia, pessoas que presenciaram o crime viram o veículo saindo do local em alta velocidade e entrando na BR-367, no sentido da rodoviária.

No local do homicídio, o pai de Elian, que trabalha com produção de shows, declarou que o filho morava com a mãe e que trabalhava em uma serralheria. O jovem estava a um quilômetro de casa quando foi morto.

A polícia ainda não tem informações sobre autoria ou motivação do crime. Consta no histórico da polícia que Elian já tinha sido preso por roubo.

