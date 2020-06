EUNÁPOLIS | Jovem foi torturado antes de ser executado

Foi identificado, por volta das 9h da manhã desta quinta-feira (04), o jovem que foi morto no início da madrugada, no bairro Itapoã, em Eunápolis.

O corpo de Carlos Gabriel Barbosa da Silva, 21 anos, foi encontrado estendido na Rua Santa Maria, próximo a um posto de saúde, com diversas perfurações de arma de fogo. A vítima estava apenas de cueca e não portava nenhum tipo de documento pessoal.

Segundo uma tia, Carlos Gabriel morava sozinho no bairro, onde também trabalhava em um bar. Os pais dele residem em São Paulo.

A perícia constatou que havia marcas roxas e raladuras por todo o corpo, indicando que o jovem foi espancando antes de ser morto.

Havia também uma enorme perfuração na região entre os olhos, indicativo que o homem foi atingido por um tiro de arma calibre 12.

Ao longo de aproximadamente 40 metros, a polícia encontrou estojos e munições de diversos calibres, como 380, 44 e 12, além de muitas marcas de sangue.

Nenhum familiar ou pessoa conhecida da vítima esteve no local do crime, que vai ser investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis. O corpo deve ser liberado do IML até o fim da manhã.

Fonte | Radar64