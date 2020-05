EUNÁPOLIS | Prefeito assina decreto que proíbe circulação de pessoas e veículos não autorizados das 20h às 05h.

Com o avanço exponencial do número de casos no município, chegando nesta quinta-feira (21/05) a 84 casos confirmados, o prefeito de Eunápolis Robério Oliveira discutiu com autoridades e representantes do comércio no fim desta tarde, via videoconferência, medidas mais restritivas para conter o avanço da disseminação da Covid-19 em Eunápolis.

O decreto Nº 9.050, que será publicado nesta sexta-feira (22/05), vigorando na data de sua publicação, mantêm a suspensão das atividades comerciais não essenciais e proíbe também a circulação de pessoas e veículos não autorizados, das 20h às 05h, salvo deslocamento a hospitais, farmácias e comparecimento ao trabalho. Aos serviços de delivery de alimentos (entrega da mercadoria no endereço da pessoa), fica permitida a circulação até as 23h. O decreto institui também uma Comissão Fiscalizadora, ampliando o número de servidores nesta ação, que atuarão com rigor na fiscalização daqueles que descumprirem seus termos.

Na reunião, participaram os juízes de direito Drº Otaviano Sobrinho e Drº Roberto Freitas; o promotor público Drº Helber Luís; o juiz do Trabalho Drº Jeferson Castro; o comandante da 7ª CIPM Major Vagner Ribeiro; o coordenador da Polícia Civil Drº Moisés Damasceno; o presidente da CDL Fabrício Ramos; presidente do Sindicomércio Erivelton Ribeiro; a presidente da SINCON Solineide Lima; os secretários de Saúde Jairo Júnior, Administração Luís Otávio Borges e Finanças/Planejamento Valdiran Marques, além dos coordenadores do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Drº André Negrelli e Kelly Rebouças, que apresentaram o gráfico de casos, que dobrou nos últimos oito dias.

“Este é um decreto que eu não gostaria de estar assinando, pois sei o quanto todas essas medidas vão impactar na vida do eunapolitano. Mas preciso agir com responsabilidade e por mais difícil que seja hoje essa decisão para mim, volto a repetir que cada vida eunapolitana importa. Teremos significativos impactos econômicos. Somente para Prefeitura a previsão de queda nas arrecadações é de mais de R$ 38 milhões. Porém, neste momento, sigo os dados científicos. Não existe cura, nem remédio para esta doença, a única saída para salvarmos vidas é o isolamento social. Por isso ampliamos as medidas para acabarmos com as festas e reuniões nas residências. Isolamento social é ficar em casa. Estamos trabalhando diuturnamente para conter esse avanço, mas precisamos da colaboração de todos os eunapolitanos”, disse o prefeito Robério que contou com o apoio dos participantes da reunião que entenderam a gravidade da situação.

Ainda na reunião, o prefeito Robério apresentou também as medidas que o município vem adotando, junto ao Governo do Estado, para que Eunápolis disponha de 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria, proporcionando aos munícipes maior segurança no tratamento da doença. O prefeito explicou também que o município está adquirindo 10 novos respiradores para estabilização de pacientes da Covid-19 e um centro municipal de triagem para doenças respiratórias.

Fonte | Bahiadiaadia