EUNÁPOLIS | PRF flagra dupla com motocicleta furtada na BR 101

A moto apresentava a cor alterada. No sistema constava a cor vermelha, porém estava pintada de preta. O intuito era ‘tentar’ burlar fiscalização da polícia.

Dois homens foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma motocicleta furtada. O crime ocorreu há mais de dois anos. A abordagem aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (15), no Km 720 da BR 101, em Eunápolis, no extremo sul baiano.

Os agentes realizavam fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada ao veículo HONDA/CG 160 TITAN EX, com dois ocupantes.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que a moto havia sido furtada em Eunápolis, conforme boletim de ocorrência registrado em junho/2018. Para tentar ‘burlar’ fiscalização da polícia a cor da motocicleta estava alterada. No sistema constava a cor vermelha, porém estava pintada de preta.

O condutor, um homem de 22 anos, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Aos agentes da PRF, o passageiro assumiu ser o proprietário e o responsável pelo veículo, contudo não soube explicar às irregularidades apontadas.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais.

Orientação e dicas da PRF na compra de veículo usado

Atenção redobrada deve ter também o cidadão ao realizar a compra de um veículo usado. Algumas vezes, o comprador sequer tem conhecimento da procedência ilícita do veículo e o adquire de boa fé. A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Um outro alerta quanto a veículos clonados é para os proprietários que estiverem recebendo multas em locais onde não trafegaram. Nesses casos, é importante que procurem o órgão de trânsito para relatarem a possibilidade do veículo ter sido clonado.

Sistema SINAL

Com o sistema SINAL, o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em seqüestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF. Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Por | PRF