EUNÁPOLIS | PRF realiza reunião orientações das ações referente a Operação CARNAVAL 2020

Além do efetivo ordinário da Delegacia, policiais oriundos de outras regionais vieram reforçar o efetivo e o policiamento durante o feriado festivo. Embriaguez, ultrapassagens, transporte seguro de crianças, motociclistas e celular estão entre os focos de fiscalização das equipes da PRF durante os seis dias de operação.

Na tarde desta quinta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou reunião de alinhamento para a operação CARNAVAL 2020. O evento aconteceu nas instalações da Delegacia PRF de Eunápolis, localizada no Km 720 da BR 101, na Região do Extremo Sul da Bahia.

Entre os objetivos do briefing foi repassar orientações das ações a serem implementadas durante os seis dias da operação, principalmente reforçar os principais focos de fiscalização que serão intensificados no período carnavalesco como combater as ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante.

O encontro foi coordenado pela Chefe de Delegacia, Neila Cardoso e pelo Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização (NPF), Eduardo Leôncio, que agradeceram a presença dos policiais disponibilizados e explanaram as peculiaridades da região, as principais ocorrências, os pontos críticos de acidentabilidade e criminalidade.

A Delegacia de Eunápolis está localizada no Extremo Sul, região turística e muito procurada neste feriadão, principalmente com destino a cidade de Porto Seguro. Atento a esta situação, os agentes federais reforçarão trechos estratégicos das Brs 101 e 367, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito.

O efetivo presente tomou conhecimento de como vai funcionar as rondas ostensivas nos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito. Os policiais oriundos de outras regionais fizeram o reconhecimento dos locais a serem patrulhados.

Ao final, a Chefe da Nona Delegacia oportunizou aos policiais tirar dúvidas e respondeu a questionamentos diversos. Desejou um excelente trabalho para todos e ressaltou que o objetivo principal da operação será garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

A Nona Delegacia

A Delegacia de Eunápolis está localizada às margens da BR 101, da qual estão vinculadas as unidades operacionais de Eunápolis, de Porto Seguro, instalada na BR 367 (costa do descobrimento) e Teixeira de Freitas, na região da Costa das Baleias, localidades turísticas do estado da Bahia. A circunscrição da delegacia abrange 556 quilômetros de rodovias federais, englobando as BRs 101, 367, 418 e 498.

A chefe da delegacia é Neila Fabíola Santos Cardoso, 30 anos, natural de Rio Real. Ingressou na PRF em 2016. Inicialmente, foi lotada no estado do Mato Grosso e em 2018 assumiu a chefia do Núcleo de Policiamento e Fiscalização (NPF) da Delegacia de Eunápolis. Desde janeiro 2019 está na gestão da mesma delegacia. Atualmente, o Núcleo de Policiamento e Fiscalização (NPF) está sob a responsabilidade do PRF Eduardo José Leôncio.

Por | PRF