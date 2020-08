EUNÁPOLIS | PRF recupera veículo roubado no Espírito Santo

Em 2020 a quantidade de veículos recuperados pela PRF na Bahia já ultrapassou a expressiva marca de 700 unidades. Muitos dos veículos recuperados não possuem seguro e quando são devolvidos aos legítimos proprietários eles se sentem extremamente agradecidos com a ação policial.

Um automóvel Nissan/Versa com ocorrência de roubo registrada em julho/2020, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde desta quinta-feira (13), em Eunápolis, no extremo sul baiano.

Equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade no Km 720 da rodovia, quando abordou o Versa com placas de Serra. O veículo era conduzido por um homem de 37 anos.

Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta e fiscalização detalhada nos sistemas informatizados da PRF. Após pesquisa, os agentes constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em julho/2020, na cidade de Serra (ES).

Aos policiais o homem relatou que ‘pegou’ o carro emprestado de um amigo em Medeiros Neto (BA) e pretendia se deslocar até a cidade baiana de Ipirá para buscar sua esposa.

Em seguida, o motorista foi e o automóvel foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local, para formalização dos procedimentos, conforme o crime previsto no art. 180 do Código Penal (Receptação).

