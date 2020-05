EUNÁPOLIS | SESI realiza BLITZ contra a COVID-19

A empresa industrial Giovana Congelados, do segmento de alimentação, localizada no município de Eunápolis, recebe nesta terça-feira, dia 19 de maio, às 7h, a visita da Blitz Contra a Covid-19.

Localizada, na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1655, bairro Motor, em Eunápolis, esta é uma das mais de 110 empresas de toda a Bahia que já receberam a visita das equipes do SESI Bahia, numa ação que envolve as indústrias, por meio de seus sindicatos, para prevenir a disseminação da Covid-19 no ambiente de trabalho.

Durante a visita, uma equipe multidisciplinar estará orientando os trabalhadores da empresa para os cuidados de prevenção da Covid-19, aferindo a temperatura corporal de cerca de 50 trabalhadores e dando palestras, além de distribuir material informativo.

As equipes de segurança no trabalho também estarão apoiando a indústria no cumprimento de normas determinadas pelos órgãos oficiais, prestando consultoria.

A equipe técnica é formada por engenheiro de segurança, técnicos de enfermagem e de segurança no trabalho.

O QUE: BLITZ CONTRA A COVID-19 EM EUNÁPOLIS

QUANDO: 19.05.2020, às 7 horas

ONDE: GIOVANNA CONGELADOS – Av. Antônio Carlos Magalhães, 1655, bairro Motor, em Eunápolis,