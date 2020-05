EUNÁPOLIS | Vendedor morre ao atropelar cavalo na Estrada da Colônia

Um vendedor ambulante morreu em um acidente por volta das 20h30 desta quinta-feira (07), na Estrada da Colônia, a dois quilômetros do centro de Eunápolis.

Thiago Silva Sales, 27 anos, seguia pela rodovia conduzindo uma moto Pop de 125 cilindradas, quando sofreu uma queda.

A polícia suspeita que ele colidiu em um cavalo, pois pelos do animal foram encontrados no asfalto e presos ao guidão do veículo. Um cavalo foi encontrado no local com um pequeno ferimento.

De acordo com a polícia, Thiago chegou ser socorrido por uma equipe do Samu, que fez massagem de reanimação, mas não teve jeito.

No local do acidente, o pai de Thiago contou que o filho morava no bairro Santa Lúcia e que trabalhava com a mãe, vendendo cachorro quente na praça do bairro Pequi. Thiago também já atuou de entregador em uma pizzaria.

Familiares disseram que Tiago havia ido até o distrito da Colônia levar o filho pequeno para dormir com a avó, sua ex-sogra. Na volta, ele se acidentou.

Também não está descartado que Thiago tenho sido fechado por outro veículo. A polícia vai aguardar o resultado da perícia para abrir uma investigação que pode determinar as causas do acidente.

Fonte | Radar64