Ex-ministro Gustavo Bebianno morre de infarto fulminante aos 56 anos

O ex-secretário geral da Presidência e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Gustavo Bebianno (PSDB), morreu após um infarto fulminante, aos 56 anos, na madrugada deste sábado, 14.

A informação foi confirmada pelo presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho. Bebianno estava no seu sítio em Teresópolis, região serrana do Rio, junto com o filho e um caseiro.

De acordo com Marinho, por volta de 4h30 Bebianno comunicou ao filho que estava passando mal. Logo depois, sofreu uma queda e bateu a cabeça. Ele foi levado para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu.

Por | Atarde