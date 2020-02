Ex-namorado entra na disputa por herança de Gugu

Ex-namorado do apresentador, o chef brasileiro Thiago Salvático, que vive na Alemanha, afirma que teve uma relação estável de 8 anos com Gugu e vai reivindicar parte da herança. O patrimônio do apresentador, que faleceu após acidente em novembro do ano passado, é avaliado em R$ 1bilhão.

Thiago buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Gugu. Thiago esteve no velório do apresentador na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a defesa afirma: “Thiago foi sim companheiro de Gugu e por muitos anos”.

Apesar do comentário, o advogado não deu detalhes sobre o que o brasileiro está pedindo. Os representantes afirmam que Gugu e Thiago, além de manterem a relação estável por cerca de oito anos, viajaram ao redor do mundo, como provam diversas fotos publicadas nas redes sociais.

Por | Atarde