Extremo Sul recebe sinal digital da TVE

Itamaraju, Teixeira de Freitas e Prado, localizadas no Extremo Sul da Bahia, receberam nesta quarta-feira (12) o sinal digital da TVE. O Governador Rui Costa participou do lançamento durante a cerimônia de inauguração do Colégio Estadual Anderson França, no município de Prado.

Em Prado os moradores podem acompanhar a programação da emissora pública no canal 5.1. Já na cidade de Teixeira de Freitas no canal 8.1 e em Itamaraju no canal 4.1.

A TVE, há 34 anos no ar, traz um conteúdo diferenciado, que vai desde o jornalismo, shows e esportes, a programas infantis, educativos e culturais. A emissora vem firmando parcerias importantes e exibe conteúdos produzidos pelas universidades púbicas estaduais e federais da Bahia, além de conteúdos internacionais.

O investimento total do Governo do Estado nas estações retransmissoras foi de R$ 425.637,25. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Valmir Assunção, no valor de R$ 217.819,25, e contrapartida financeira no Governo da Bahia de R$ 207.818,00.

A implantação faz parte do projeto de expansão do sinal digital que contempla todos os 27 Territórios de Identidade alcançando 5 milhões de baianos no interior. As estações disponibilizam o sinal em alta definição (HD), e o sinal móvel para celulares que dispõem desta tecnologia.