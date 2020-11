Facebook faz campanha para adesão dos brasileiros às eleições municipais 2020

Nos próximos dias até o segundo turno das eleições municipais de 2020, os usuários do Facebook no Brasil vão encontrar em suas contas na rede social a imagem de um megafone com a mensagem “Prepare-se para votar”. O convite direciona o cidadão para site da Justiça Eleitoral, onde poderá encontrar mais informações sobre a votação em seu estado e cidade.

O convite também leva os usuários para o canal para terem mais informações sobre as medidas sanitárias adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança dos eleitores no cenário da pandemia causada pela Covid-19.

A função do Megafone faz parte da parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Facebook Brasil para combater a desinformação e incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral. As plataformas ofereceram produtos e serviços, sem custo aos cofres públicos. Além disso, o acesso ao link indicado pelo Facebook é livre de cobrança do pacote de dados, ou seja, zero rating, conforme acordo firmado pelo TSE com o setor de telecomunicações.

