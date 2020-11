Facisa realiza debate com candidatos a prefeito de Itamaraju

A Facisa (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas) promove nesta sexta-feira (06) um debate com candidatos à prefeito de Itamaraju nas eleições municipais do próximo dia 15. O objetivo é levar ao conhecimento dos estudantes de Administração e Direito da escola as propostas dos candidatos.

Dos seis postulantes ao cargo, somente três confirmaram presença: o atual gestor Dr. Marcelo (PSDB), Marcão Despachante (Podemos) e Professor Armando (PSOL). Também concorrem à prefeitura de Itamaraju Lúcia da Justiça (Rede), Luiz Mário (PSD) e Pedro da Campineira (PL).

O debate terá início às 14h no auditório da faculdade e não será aberto ao público, a fim de se evitar aglomerações. O evento democrático será mediado pelo professor e Coordenador do Curso de Direito, Fernando Pasitto. O público em geral poderá acompanhar o evento através da live transmitida pela página oficial da Facisa no Facebook e pelas Rádios Extremo Sul e Terramar FM.

Por | Ascom FACISA