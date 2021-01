Faustão deixa TV Globo em dezembro e agradece a emissora

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, se despedirá do “Domingão do Faustão” em dezembro em 2021. A TV Globo confirmou na tarde desta segunda-feira, em nota, que o apresentador não vai renovar o contrato. A informação foi antecipada pelo blog do Lauro Jardim, do GLOBO. No próximo mês de março, o programa completa 32 anos no ar.

— Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita! – declarou Fausto Silva, com bom humor.

O “Domingão do Faustão” estreou na Globo em 26 de março de 1989. Inicialmente, a atração era realizada no Teatro Fênix, no Rio, e depois migrou para os Estúdios Globo em meados da década de 1990. Desde 2015, o programa passou a ser feito em São Paulo.

Dentre os quadros mais famosos da história do programa, está o “Arquivo Confidencial”, “Videocassetadas”, “Olimpíadas do Faustão” (de 1986 a 1998) e “Dança dos Famosos” (com edições ainda anuais).

O “Domingão” também teve alguns famosos concursos, como o da escolha de novos talentos para a novela “Top Model”, em 1989, que revelou Adriana Esteves, Gabriela Duarte e Flavia Alessandra para a TV, e da “Nova Loura do Tchan”, que escolheu Sheila Mello para substituir Carla Perez no grupo de axé, em 1998.

Antes de ingressar na TV Globo, Faustão, de 70 anos, fez sucesso apresentando o “Perdidos na noite”, exibido pela Bandeirantes, de 1985 a 1988.

Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato.

Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu.

Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão.

Para honrar esta história de sucesso, a Globo está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos.

Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação.

Por | Extra