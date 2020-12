Feira Baiana da Agricultura Familiar traz cachaça premiada

A Cachaça Abaíra é um dos mais de 600 produtos que estão sendo comercializados na loja virtual da 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontece até o próximo domingo (13), pelo site www.feiradaagriculturafamiliar.com.br.

A bebida ganhou medalha de ouro com a Cachaça Abaíra Prata e medalha de prata, na categoria Madeiras Estrangeiras, com a Cachaça Abaíra envelhecida em Carvalho Francês, no mais importante Concurso Nacional de Cachaça, Bebidas Mistas e Outros Destilados, a Expocachaça, realizada em Belo Horizonte, neste mês de dezembro.

Produzida pela Cooperativa dos Produtores de Cana e seus derivados da Micro Região de Abaíra (Coopama), a cachaça possui registro de Indicação Geográfica (IG), conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem.

O presidente da Coopama, Evaristo Carneiro, enfatiza que é um produto feito por agricultores familiares da Chapada Diamantina: “Esse é o resultado do trabalho de agricultores dos municípios de Abaíra, Jussiape, Mucugê e Piatã. Além das cachaças, também produzimos açúcar mascavo e rapadura, que também estão sendo comercializados na feira”.

Os moradores de Salvador e de nove municípios da Região Metropolitana podem comprar esses e outros produtos e receber em casa, com entrega gratuita. Quem acessar o site vai poder navegar pelos territórios onde esses produtos são produzidos e conhecer sobre cada região, no espaço Trilhas, e conferir uma variada e rica programação.

A Feira é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), em parceria com União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).

Por | Ascom