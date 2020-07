Feira de Empregabilidade divulga vagas de emprego e estágio em Itabuna e Teixeira de Freitas

Com o lema “Unidas para Empregar e Empreender”, as Faculdades Pitágoras e Unime promovem, nesta quinta-feira (23), a 1ª Feira de Empregabilidade Virtual com divulgação de vagas de emprego e cursos de capacitação para quem está em busca de recolocação profissional. O evento online é gratuito e aberto ao público. Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://bit.ly/FeiraPitagoraseUnime. Para informações e dúvidas, entrar em contato ou enviar mensagem por WhatsApp nos números: (73) 99975-6230 ou (73) 98226-3635.

Analista fiscal, auxiliar de depósito, coordenador comercial, empacotador, encarregado de produção, mecânico de caminhão, professor acadêmico e repositor são algumas das oportunidades de emprego disponíveis. Já a programação de cursos aborda temas como: “Planejamento de carreira para além da orientação profissional”, “Como ser um empreendedor de sucesso nas redes sociais?” e “Como aumentar a sua empregabilidade em um momento que o mundo parou?”. O evento será transmitido nos canais oficiais no YouTube da Pitágoras Teixeira de Freitas e Unime Itabuna.

Confira a programação:

Quinta-feira (23/7)

ü 17h: Abertura da Feira de Empregabilidade e divulgação das oportunidades de emprego

Com Narjara Morais e Jórdia Pinheiro

ü 17h20: Curso: Planejamento de carreira para além da orientação profissional

Com Tamires Prado

ü 18h: Curso: Quer ter uma renda extra? Conheça a Consultoria Educação!

Com Narjara Morais e Ronald Lopes

ü 19h: Curso: Como ser um empreendedor de sucesso nas redes sociais?

Com Diego Raniery e Estevon Ferrari

ü 20h: Curso: Como aumentar a sua empregabilidade em um momento que o mundo parou?

Com profª Shirlei Dantas e prof. Mauro Araújo

1ª Feira de Empregabilidade Virtual – Pitágoras e Unime

Data: 23 de julho (quinta-feira)

Inscrição: https://bit.ly/FeiraPitagoraseUnime

Gratuito

Mais informações: (73) 99975-6230 ou (73) 98226-3635

Por | Atila Barros