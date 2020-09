Fernanda Cecília Trindade fala sobre o Dia do Sexo com reflexão sobre o tema

“Nossas transas são coisas boas da vida, imperfeitas como a gente gosta de ser, espontâneas, verdadeiras, criativas e tão manjadas”, filosofa a modelo e influencer.

Neste domingo (06) de setembro é celebrado o Dia do Sexo. Aproveitando a data, a modelo Fernanda Cecília Trindade fez uma longa reflexão sobre este tema.

“O sexo que a gente faz no sábado à noite começa na segunda-feira de manhã. A transa boa do fim do dia. A vontade que surge na proximidade dos nossos corpos começa bem cedinho. Quando você acorda antes de mim e prepara uma água morna com limão, e eu saio para comprar um pãozinho fresco na esquina.

A nossa transa boa começa com os olhos e com o silêncio, na leveza que a nossa convivência consegue manter. Faz parte dessa transa as risadas que a gente ainda sabe dar um com o outro, as pequenas gentilezas no cansaço da rotina.

O nosso sexo é resultado dos dias que soubemos descansar o corpo e a mente, das noites que dormimos inteiras, das mãos que demos ao atravessar as ruas e os problemas”, filosofa a morena, que continua a falar do assunto:

“É bom como a frase ‘fica tranquila, vai ficar tudo bem!’. Naquele dia em que tudo desaba, e a gente não vê saída. A energia do nosso ato de fazer amor começa na gratidão que estamos aprendendo a sentir pelo universo.

Na paixão que a gente preserva pela vida, no café preto que a gente senta na varanda pra tomar quentinho, segue pelo vinho tinto que gostamos de degustar numa quinta-feira monótona. Nosso fazer amor passa pelos filmes bobos que a gente assiste, pelas mudas de tempero que a gente plantou no quintal, pelos planos compartilhados, pela simplicidade que a gente soube voltar a ter nesse mundo. Nosso sexo é desnudo, é humano, é instintivo, é consequência de uma vibração boa, relaxada.

Na nossa cama não tem dinheiro, carros caros, alugueis atrasados, não tem lingerie de luxo, atuações despropositadas. Na nossa cama a gente não deixa entrar ciúmes, celulares, forçação de barra. Às vezes tem um pinto mole e uma vagina seca. Às vezes tem ronco, mau hálito, sono profundo. Outras vezes tem luz boa da terça-feira de feriado, tem umas horas a mais pra não fazer nada, tem a primavera chegando e animando as nossas almas aventureiras”.

Fernanda acredita que o sexo é livre, simples e ousado.

Por | Ascom