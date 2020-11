Fernando Vannucci, apresentador, morre aos 69 anos

Famoso pelo bordão “Alô, você!”, o apresentador e jornalista Fernando Vannucci morreu aos 69 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (24). Vannucci deixa quatro filhos — Fernandinho, Frederico, Júlia e Antônio Henrique.

Segundo Fernandinho Vannucci, filho do apresentador, na manhã desta terça, ele passou mal em casa, em Alphaville, e foi levado para o hospital.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Barueri, Vannucci foi levado ao Pronto-Socorro central da cidade, onde morreu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

No ano passado, Vannucci sofreu um infarto e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou por uma angioplastia coronária. Ele chegou a colocar um marcapasso.

Em 2001, foi operado do coração e, em 2004, colocou um stent (pequenas próteses que podem ser colocadas dentro das artérias para “alargar” e evitar o bloqueio dos vasos sanguíneos; veja como elas funcionam aqui).

Segundo o filho do apresentador, que é médico, por causa dessas últimas complicações, o pai estava trabalhando de casa.

“Nesses tempos de pandemia, pelo fato de ele ter uma saúde cardiológica mais frágil, meu pai vinha se resguardando muito. Ele sempre me ligava para tirar todas as dúvidas sobre a Covid. Estive com ele no mês passado em São Paulo, acho que foi a última vez que a gente se viu. Ele já estava com a saúde fragilizada e a pandemia fez com que ele trabalhasse de casa, onde gravava as coisas e mandava para a TV. Ele me mostrou o que estava fazendo, e fazia tudo basicamente de casa por conta dessa loucura toda que a gente está vivendo”, afirmou Fernandinho Vannucci.

Trajetória

Nascido em Uberaba, Vannucci começou a trabalhar em rádio ainda adolescente. Na década de 70, entrou na TV Globo, em Minas Gerais, e depois foi transferido para a Globo do Rio de Janeiro. Na emissora, apresentou jornais como o Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Gols do Fantástico, entre outros.

Na passagem pela Globo, Fernando Vannucci cobriu seis Copas do Mundo: 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998 e ficou marcado pela criação do bordão “Alô, você!”.

“Acredito que o legado dele é grande. Até a Copa de 1986, que foi o grande momento profissional que ele teve, a virada profissional da carreira dele, a maneira de se fazer esporte na televisão era uma e hoje é outra, completamente diferente. E acho que ele teve muita responsabilidade nisso. Se hoje o esporte é apresentado de uma forma descontraída, informal, ele tem muita parte nisso, porque, até então, o apresentador do Globo Esporte usava terno e gravata”, disse o filho, Fernandinho Vannucci.

Além do esporte, o apresentador também participou de várias coberturas de carnaval na Globo, sempre mostrando um estilo único e descontraído.

“Meu pai fez parte de uma geração de vozes de ouro. Quando se fala em narradores, é impossível não mencionar o nome de Galvão Bueno, Luciano do Valle, Osmar Santos. Da mesma forma os apresentadores, onde é natural que venha rapidamente o nome do meu pai, como o do Léo Batista e de tantos outros. Essa maneira marcante que deu a ele um estilo meio que único e pioneiro. É um grande legado e talvez tenha feito ele ultrapassar as fronteiras do esporte e se enveredar também para o carnaval”, conta o orgulhoso filho.

Fernando Vannucci também trabalhou nas emissoras TV Bandeirantes, TV Record, Rede TV. Desde 2014, ele atuava como editor de esportes na Rede Brasil de Televisão. A emissora divulgou uma nota no fim da tarde lamentando a morte do apresentador, descrito como “simpático, vivaz e falante”

“A Rede Brasil de Televisão se despede com tristeza do jornalista Fernando Vannucci, que faleceu nesta terça-feira (24) em São Paulo aos 69 anos. Fernando era o principal apresentador, comentarista e editor esportivo da emissora. (…) O presidente, Dr Marcos Tolentino, lamenta muito essa perda do simpático, vivaz e falante apresentador, comunicador, locutor, comentarista e editor Fernando Vannucci”, disse a nota da emissora, que vai exibir um especial sobre a trajetória do apresentador na casa.

Por | G1