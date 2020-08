Ford tenta conquistar mercado dos utilitários esportivos

Desde que apareceu pela primeira vez no Brasil, no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, o Territory deixou evidente a disposição da Ford de competir de verdade entre os utilitários esportivos médios.

Trata-se de um dos segmentos de mercado que mais cresceram e, nos últimos anos, é dominado com folgas pelo Jeep Compass, seguido de longe por modelos como o Volkswagen Tiguan, o Chevrolet Equinox, o Kia Sportage, o Caoa Chery Tiggo 7, o Peugeot 3008 e o Mitsubishi Eclipse Cross. Ou seja, todos veículos com muitos equipamentos e alto valor agregado, que oferecem às montadoras oportunidades de margens de lucros mais atraentes em comparação às obtidas entre os compactos, nos quais o preço final é um valor mais preponderante.

E recuperar a lucratividade é fundamental para a indústria automotiva brasileira nestes tempos de pandemia da Covid-19 e vendas apáticas. Além do design imponente, a Ford pretende mostrar ao consumidor brasileiro que seu mais novo modelo traz outras credenciais, como generoso espaço interno e conforto, tecnologias de assistência ao motorista e bastante conectividade.

O Territory foi desenvolvido em parceria com a Jiangling Motors Corporation (JMC). A fabricante chinesa tornou-se mundialmente famosa em 2015 de uma forma pouco edificante, ao lançar o Landwind X7, uma “versão genérica” do Land Rover Evoque.

O modelo foi produzido até março de 2019, quando um tribunal chinês decidiu que o X7 copiava cinco elementos de design exclusivos do Evoque e ordenou o fim da produção e uma compensação financeira à Jaguar Land Rover. Mas os tempos em que a indústria automotiva chinesa imitava os produtos alheios parecem ter ficado para trás.

Agora, o Territory chega com a “chancela” da Ford e a responsabilidade de representar as tradições da marca norte-americana em SUVs. Produzido na fábrica chinesa de Xiaolan, o Territory desembarca no Brasil como modelo 2021 em duas versões, SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina, de 150 cavalos e transmissão automática CVT.

Em termos de estilo, o Territory tem uma presença marcante com elementos do mais recente design de SUVs da Ford, como a característica grade dianteira trapezoidal.

O capô alto, o entre-eixos longo e a traseira curta desenham um perfil dinâmico. Os faróis, as luzes diurnas e as lanternas de leds reforçam uma assinatura luminosa tecnológica. Apliques na parte inferior dos para-choques e uma faixa escura que contorna toda a base da carroceria realçam a robustez.

As caixas de rodas são projetadas para fora e o nome “Territory” aparece na traseira, em grandes letras cromadas. A versão SEL vem com rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 235/55 R17, enquanto a Titanium se diferencia visualmente pelo teto pintado de preto, pelas rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus 235/50 R18, pelas maçanetas cromadas e pelos retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico.

A distância de entre-eixos, de 2,71 metros, é a maior da categoria de SUVs médios no Brasil. Com 1,93 metro de largura (sem espelhos) e comprimento de 4,58 metros, a Ford afirma que o novo SUV é líder em espaço interno e conforto para os passageiros.

Segundo a fabricante, nos bancos da frente, ele é o maior em espaço do assento ao teto e vão livre para a cabeça, e no traseiro, é maior que os competidores diretos em espaço para as pernas e para os joelhos. No interior, com console central elevado e teto solar panorâmico elétrico de série, a versão SEL vem em um tom escuro, na cor Black Charcoal, e bancos com revestimento premium.

O banco traseiro, além de um descansa-braço rebatível com porta-copo, conta com saídas do ar-condicionado automático digital e entrada USB. Já a Titanium tem interior claro, uma tendência em alta no segmento premium, parcialmente em couro, com um sistema de aquecimento e resfriamento para os passageiros da frente.

Apliques de textura amadeirada reforçam requinte e porta-objetos de vários formatos contribuem para a conveniência a bordo.

Conectividade é um tema particularmente valorizado pelos consumidores de SUVs médios, e o Territory não quer fazer feio nesse aspecto. Sua central multimídia Sync Touch, desenvolvida exclusivamente para a América do Sul, tem a maior tela da categoria, de 10,1 polegadas, modos de exibição personalizados e conexão sem fio com Apple CarPlay.

O carregador sem fio para celular no console, com a tecnologia “Qi” que permite dois modos automáticos de carregamento, é outra exclusividade entre os principais competidores. O Territory é o único entre os rivais diretos com um modem embarcado para acesso e comando remoto do veículo, usando o aplicativo FordPass no celular e o novo sistema FordPass Connect.

Ele permite trancar e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar acesso ao manual do proprietário digital.

Todos esses serviços do FordPass Connect serão disponibilizados gratuitamente para os proprietários durante o primeiro ano de uso – no entanto, a fabricante não informa qual será o preço do serviço após esse período.

Em termos de segurança, o Territory vem equipado de série com seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, aviso de uso do cinto de segurança para o motorista e passageiro da frente, ganchos Isofix e retrovisor interno eletrocrômico.

A versão Titanium agrega um conjunto mais avançado de tecnologias de assistência ao motorista, incluindo câmera de 360 graus com visualização panorâmica, permitindo acompanhar tudo o que acontece em torno do veículo para aumentar a segurança em situações como saída de garagens. Também é de série na versão “top” o piloto automático adaptativo com Stop & Go – seleciona a velocidade e quatro níveis de distância do veículo à frente.

A função freia o carro totalmente quando o trânsito para e volta a acelerar automaticamente em paradas de até três segundos. Os alertas de colisão frontal com frenagem automática, de saída de faixa e de ponto cego, o estacionamento automático e os faróis com acendimento automáticos são outros equipamentos da versão Tiitanium que ajudam a dirigir com mais conforto e segurança.

Ainda é de série no Territory “top” o painel de instrumentos inteligente, totalmente digital, com tela colorida de 10 polegadas que pode ser personalizada em três temas. Na versão SEL, o painel de instrumentos é analógico, com tela colorida de 3,5 polegadas.

Conforme a Ford, o motor turbinado 1.5 EcoBoost, com intercooler, injeção direta de combustível e comando de válvulas variável acionado por corrente, foi calibrado especialmente para a gasolina e o estilo de dirigir dos brasileiros. Tem potência de 150 cavalos e torque máximo de 22,9 kgfm, disponível na faixa de 1.500 a 4 mil rpm, com uma curva plana que garante boa disposição na cidade e na estrada.

Ainda de acordo com a fabricante, a transmissão automática CVT, com relação continuamente variável, foi otimizada para o estilo de condução dos brasileiros, com respostas mais rápidas que favorecem a performance e o escalonamento suave. Ela conta com a opção de trocas manuais com 8 marchas simuladas. As modificações na versão exportada para a América do Sul incluíram buchas de suspensão, amortecedores e pneus.

O Territory SEL vem de série equipado com chave para acesso inteligente e botão de partida, câmera e sensor de ré, piloto automático, computador de bordo e chega com preço de R$ 165.900. A Titanium, com todos os seus itens adicionais de aparência e tecnologia, custa R$ 187.900.

Como oferta especial de lançamento, durante a pré-venda, a Ford oferecerá para os duzentos e cinquenta primeiros compradores da Titanium um pacote de vantagens com as três primeiras revisões grátis, um ano de seguro pago pela fabricante e entrega do veículo em casa com o serviço de desinfecção Ford Clean. A pré-venda vai até 31 de agosto, com valor de reserva de R$ 5 mil.

O SUV chega com três anos de garantia e planos e taxas especiais de financiamento e seguro. Outra novidade é a possibilidade de blindar o veículo e incluir o seu valor no financiamento. O serviço é feito por uma blindadora homologada pela marca, com nível 3-A, que preserva a garantia do veículo.

Ficha Técnica – Ford Territory Titanium 2021

Motor: 1.5 Turbo EcoBoost GTDi a gasolina, quatro cilindros em linha

Diâmetro e curso: 79 mmx76 mm

Relação de compressão: 11,42:1

Potência: 150 cavalos (5.300 rpm)

Torque: 22,9 kgfm (de 1.500 a 4 mil rpm)

Transmissão: automática CVT com 8 marchas manuais simuladas

Tração: dianteira

Direção: assistência elétrica (EPAS)

Diâmetro de giro: 11,9 metros

Suspensão: dianteria McPherson e traseira Multilink

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, sistema hidráulico com ABS e ESC

Rodas: Liga leve 18″ e pneus 235/50 R18. Estepe 4×18” de uso temporário

Dimensões: 4,58 metros de comprimento, 1,93 metro de largura sem espelho, 1,67 metro de altura, 2,71 metros de entre-eixos

Peso em ordem de marcha: 1.632 kg

Capacidade de carga: 388 kg

Número de passageiros: 5

Tanque de combustível: 52 litros

Preço: R$ 187.900

Por Luiz Humberto Monteiro Pereira – AutoMotrix