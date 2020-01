Formação de ciclone nesta quinta deixa Bahia e mais dois estados em alerta

Nesta terça-feira, 21, o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) em colaboração com outros órgãos de meteorologia, divulgou a previsão de formação de um ciclone com possíveis características subtropicais, a partir desta quinta-feira, 23.

Conforme o alerta, a formação do ciclone subtropical será, provavelmente, em alto-mar, entre o Norte do Estado do Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo, em deslocamento inicial para a direção Sul, afetando as condições do tempo e do mar entre os estados de Santa Catarina e Bahia. Se a previsão se confirmar, a tempestade vai receber o nome de Kurumí, que quer dizer “menino”, em tupi-guarani.

Ainda não é possível identificar a formação deste ciclone nas imagens de satélite, que deve iniciar por volta das 3h desta quinta e se formará ao longo do dia e sua influência deve permanecer até o sábado, dia 25, de acordo com a nota emitida à imprensa.

Em ferramentas como o Windy é possível observar a formação da depressão subtropical.

São esperados ventos com direção de Nordeste a Norte e intensidade de até 87km/h (47 nós) em alto-mar entre o Estado do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo e o Estado da Bahia, ao Sul de Caravelas. Também são esperados ventos de até 61km/h (33 nós) em alto-mar, na Bahia, entre as cidades de Caravelas e Ilhéus.

Em decorrência dos ventos há a possibilidade de o mar ficar agitado e as ondas atingirem de 3 a 4 metros de altura em alto-mar.

Com o desenvolvimento do ciclone, a convergência de umidade pode ocasionar acumulados significativos sobre o litoral do Estado do Espírito Santo e Sul do Estado da Bahia, além da área de deslocamento do fenômeno.

O telefone de emergência dos Bombeiros é 193 e da Defesa Civil 199.