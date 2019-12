ITAMARAJU | Formatura dos alunos da Escola Oziel Alves é marcada por emoção

Alunos da rede municipal de ensino, compondo as escolas do campo despediram de sua instituição durante solenidade ocorrida na noite do último sábado (14) de dezembro.

Repleta de sorrisos e emoção na quadra do assentamento Bela Vista, os alunos da Escola Municipal Oziel Alves participaram da formatura que marcou a conclusão do ensino fundamental. Treze alunos se despediram da escola e iniciam, a partir do próximo ano, um novo ciclo.

A formatura contou com a presença da vereadora Rosineide Cunha madrinha da turma, os diretores, professores da escola, funcionários, além do carinho dos familiares. Os formandos receberam mimos, além de homenagearem as próprias turmas, pais e professores.

A vereadora Rosineide Cunha agradeceu o carinho lhe dedicado, mas destacou a dedicação dos alunos da Escola Oziel Alves. “Quero agradecer por participar desse momento de conquista, sei das adversidades enfrentadas por essa turma, mas no final sempre há dia muito especial, vislumbre novas oportunidades”, falou a vereadora.