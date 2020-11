Gilvan Produção é eleito Prefeito de Prado

Aconteceu neste domingo dia 15 de novembro de 2020 as eleições municipais no qual a população pradense escolheu o chefe do poder executivo que irá administrar a cidade de Prado nos Próximos 4 anos.

Na disputa estava o Candidato da situação Diógenes Ferreira Loures, o Jorginho do Guarani (PP) 11 apoiado pela atual Prefeita Mayra Brito e seu Pai ex Prefeito Wilson Alves de Brito além dos 3 candidatos da oposição, Gilvan Da Silva Santos conhecido como Gilvan Produção (PSD) 55, Luciano Ferreira da Mota conhecido como Luciano da Saúde (PV) 43, e Agnaldo Brito Vidal (25) , conhecido como Vidal.

As 17:00 começou a apuração dos votos a pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e logo constatou-se a gritante margem de vantagem de Gilvan para os demais . Até as 18:04 o candidato da oposição já abria uma margem considerável votos de diferença para o segundo colocado Jorginho impossibilitando uma eventual virada.

Nativo da cidade Gilvan Produção já ocupou uma cadeira na câmara de vereadores atuando no legislativo.

O candidato vencedor vem turbinado de apoio político em Brasília e Salvador com deputados federais, estaduais e senadores além do governo do estado da Bahia.

A vitória de Gilvan produção concretiza uma derrota para o grupo político da atual prefeita de Prado Mayra Pires Brito Baldo e seu Pai Wilson Alves de Brito, ambos apoiaram e participaram ativamente da campanha do candidato do PP Diógenes Ferreira Loures (Jorginho do Guarani.

Por | Thiago Araújo – Prado News