Governo da BA prorroga decreto que proíbe aulas presenciais; nível superior não é afetado

O governo do estado optou por prorrogar até o dia 2 de dezembro o decreto estadual que proíbe as aulas presenciais nas unidades de ensino privadas e públicas da Bahia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) e vai ser publicada na edição deste sábado (14) do Diário Oficial do Estado. De acordo com a assessoria de imprensa do governo, as atividades no ensino superior não são afetadas pela decisão e, portanto, continuam liberadas desde o dia 3 deste mês.

O decreto venceria neste domingo (15), dia em que serão realizadas as eleições municipais no Brasil. A proibição vale também a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como shows, eventos religiosos, feiras, apresentações circenses, eventos científicos e passeatas.

A publicação assinada pelo governador Rui Costa (PT) também suspende o recadastramento de servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Fonte | bahianoticias