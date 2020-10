Governo da Bahia nomeia no próximo sábado 183 novos servidores da Polícia Civil

O governo do Estado nomeia neste sábado (24) 183 novos profissionais na área de segurança pública na Bahia. De acordo com decreto estadual, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), passam a integrar os quadros da Polícia Civil 12 delegados, 161 investigadores e dez escrivães aprovados em concurso público para o órgão.

Esta é a primeira nomeação para a Polícia Civil da Bahia referente ao último concurso público do órgão, realizado em agosto de 2019.

Fonte | Bahianoticias