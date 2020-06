Governo do estado continua com medidas restritivas, comércio continua restrito

Nesta terça-feira (9), o governador Rui Costa anunciou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, a prorrogação das medidas restritivas mais duras em 19 municípios do extremo-sul da Bahia, que seguem até a próxima segunda-feira (15).

O decreto anterior era válido até esta terça (9) e um novo será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10). Sendo assim, continua valendo a determinação de que apenas os serviços essenciais poderão funcionar e a circulação de pessoas será proibida entre 18h e 5h.

A decisão foi tomada após reunião do governador com os gestores municipais no fim da tarde desta terça-feira (9). “Combinamos a prorrogação das medidas e flexibilizamos as entregas delivery para diversos serviços, nos 19 municípios, já a partir de amanhã.

Mais uma vez, este esforço é para conter a disseminação do coronavírus com redução da curva de contágio. Nesses dias de medidas mais duras no extremo-sul, algumas cidades tiveram uma redução importante, mas ainda precisamos manter a restrição. Teixeira de Freitas, por ser a maior cidade, estamos com atenção especial e precisamos que a população continue atenta às medidas de proteção”, explicou Rui.

Ainda de acordo com o governador, o Hospital de Campanha em Teixeira de Freitas para receber pacientes com diagnóstico da Covid-19 deve entrar em funcionamento até o fim dessa semana. Entre os serviços essenciais que podem funcionar estão agências bancárias, supermercados, farmácias, casas de alimentos para animais e serviços de saúde.

Estão incluídos no decreto estadual os municípios de Itamaraju, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Alcobaça, Lajedão, Caravelas, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga.