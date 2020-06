Governo do Estado entrega 30 mil máscaras para população indígena da Bahia

O Governo da Bahia entregou 30 mil máscaras artesanais de proteção facial aos povos indígenas de aldeias localizadas em Porto Seguro, Itamaraju, Euclides da Cunha e Ibotirama. A entrega aconteceu nesta segunda-feira (08), na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), em Salvador. O chefe de gabinete, Pedro Dórea e o coordenador de políticas indígenas da SJDHDS, Jerry Matalawê, oficializaram a doação.

As máscaras adquiridas pelo Governo do Estado são fruto da parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), do Planejamento (Seplan) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), que habilitaram 603 associações, cooperativas e empresas de toda a Bahia, gerando oportunidade de trabalho e renda.

“Esta é mais uma ação que representa um conjunto de esforços do Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus. A população indígena faz parte do grupo de risco, por inúmeras situações, seja de localização, vulnerabilidade, por isso é tão importante fazer com que esses materiais de proteção cheguem até eles”, pontuou Carlos Martins, secretário da SJDHDS.

Já para o secretário Walter Pinheiro, o Governo do Estado tem cumprido um intenso cronograma de distribuição de máscaras, ao tempo em que gera renda com a produção das mesmas. “Estamos distribuindo máscaras para diversos públicos, a exemplo de comunidades quilombolas, pessoas em situação de vulnerabilidade, em feiras livres, centros de abastecimento, centros de acolhimento, unidades de saúde, tivemos ação no metrô, distribuição para estudantes, lavadeiras, associações comunitárias, dentre outros. Com a produção de máscaras, vamos gerando renda para milhares de famílias em toda a Bahia, ao tempo em que combatemos a propagação do Coronavírus”.

O apoiador de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI), presente no ato de entrega, destaca a importância da doação. “A gente tem feito esse enfrentamento, criado uma estrutura para as aldeias, e contamos com a parceira importante do Governo da Bahia. Essas máscaras vêm para municiar as barreiras sanitárias, os aldeiados e os parentes não aldeiados. Só podemos agradecer pelo comprometimento nas ações de saúde da população indígena”, pontuou ele.

Fonte | Foto: Tainan Rangel – Ascom SJDHDS