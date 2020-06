Governo entrega novo aparelho de tomografia computadorizada para Teixeira de Freitas

O município de Teixeira de Freitas recebe ainda este mês, um novo tomógrafo de 16 canais comprado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Com investimento de R$ 1,6 milhão, o equipamento será instalado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e ajudará no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, além de atender toda a demanda de alta complexidade da unidade.

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, explica que o uso do equipamento assegura um diagnóstico e tratamento mais preciso, seja em casos de Covid-19 ou outras doenças. “Temos o compromisso de investir em inovação e tecnologia, de forma que se reduza o tempo de espera por exames de imagem de alta complexidade e que os níveis de qualidade no atendimento dos pacientes sejam elevados”, afirma o secretário.

A tomografia computadorizada de tórax é um importante exame para pacientes que apresentam insuficiência respiratória relacionada à Covid-19, pois indica com mais precisão a condição dos pulmões, além de permitir um rastreio intermitente da melhora ou piora clínica do paciente.

Por | Ascom