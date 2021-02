Governo Municipal, Polícia Militar e Sebrae se reúnem com empresários e moradores de Cumuruxatiba

Proporcionar interação entre o empresariado local é um dos focos da administração do município. Em vista disso, representantes do Governo Municipal, a Polícia Militar de Prado e o Sebrae, se reuniram com empresários, comerciantes e moradores de Cumuruxatiba para discutir melhorias em todos os setores. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (22).

A reunião integra um processo de diálogo permanente entre a prefeitura, os empresários e moradores. “O objetivo da reunião é ouvir as demandas da comunidade de forma que possamos encontrar soluções mais ágeis e mais eficientes em prol do desenvolvimento do Distrito. Esse diálogo prefeitura e sociedade é fundamental para que as políticas públicas e ações da prefeitura sejam mais assertivas e com mais impacto em prol da ambiência econômica de todo o município”, disse.

“O prefeito Gilvan Produções desde que assumiu a prefeitura, vem implantando a integração das secretarias com a sociedade, que envolve escutar o povo, tratar o problema internamente e responder as ramificações de forma mais rápida”, afirmou Iracema Ribeiro, secretária municipal de Turismo, Esporte e Cultura.

Na ocasião, representantes do Sebrae apresentaram o programa Revigora Costa das Baleias 2021, que tem versões em diferentes regiões do estado. Segundo o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, Prado foi a primeira cidade a receber o lançamento do Revigora em toda a Bahia.

Durante o encontro, os presentes trataram de questões que afetam o dia-a-dia de Cumuruxatiba.”Todas as observações positivas e as críticas levantadas neste encontro, serão avaliadas de maneira que vá ao encontro dos interesses do município”, disse Paulo Monte, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Por ASCOM / Prefeitura de Prado