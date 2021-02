Governo Municipal se reúne com moradores e pequenos agricultores de Prado

A Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Agricultura, participou de uma reunião com os pequenos agricultores e moradores das comunidades da Pontinha e Ouro Verde, com o objetivo de implantar o fortalecimento da agricultura familiar nas localidades.

“Atender e saber as dificuldades dos pequenos agricultores, faz parte das metas do nosso Prefeito Gilvan Produções, que é, promover a agricultura familiar em todas as áreas do município de Prado. São nesses encontros que podemos ouvir as reivindicações dos produtores e buscar soluções”, disse o secretário municipal de Agricultura, Lenilson Felipe dos Santos.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, o governo municipal está empenhado em fazer de Prado uma referencia na agricultura, e em especial na agricultura familiar.

Por ASCOM / Prefeitura de Prado