GUARANI | Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando nas águas do Rio Jucuruçu

Um corpo em estado avançado de decomposição, foi encontrado boiando as margens do Rio Jucuruçu numa propriedade rural, nesta segunda-feira (03), nas proximidades do distrito de Guarani.

De acordo com informações a vítima identificada por Luiz Resende da Silva (56 anos) estava desaparecido desde o último dia 19 de julho, como consta em Boletim de Ocorrência formalizado por seus familiares.

O corpo foi localizado por pescadores da região, que notificaram as autoridades policiais e equipes foram destinadas para o local.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo removido pelo servidor Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML de Itamaraju.