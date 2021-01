GUARANI | Homem baleado e esfaqueado durante assalto morre no HMI

As autoridades policiais seguem investigando um caso de assalto registrado no último dia (11), em uma residência localizada na Rua Joseco, no distrito de Guarani, município de Prado. Durante o assalto um morador da localidade foi baleado e esfaqueado. Na ocasião, o mesmo foi socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju onde permanecia internado e veio a óbito na última terça-feira (12).

Conforme informações registradas em um Boletim de ocorrência, a vítima trata-se de Jonas Araújo Nascimento (68 anos) que foi atacado em sua residência por um indivíduo armado ainda não identificado pela polícia. O caso ocorreu por volta das 05hs da manhã do dia (11), e a vítima estava na companhia de sua esposa quando teve a casa invadida. No momento da ação criminosa a companheira de Jonas saiu em disparada para pedir ajuda de populares. Quando retornou à residência encontrou seu esposo caído, baleado na região do abdômen e esfaqueado nos membros superiores. Logo fizeram o resgate e o encaminharam para o HMI onde permaneceu internado e devido a gravidade dos ferimentos veio a óbito na unidade hospitalar.

O corpo foi removido para o IML local de Itamaraju para a realização de exames de necropsia e posteriormente foi libarado aos familiares para realização de velório e sepultamento.

A polícia agora segue ouvindo testemunhas na tentativa de localizar o criminoso e recuperar os pertences levados no assalto.