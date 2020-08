GUARANI | Homem é executado com vários disparos na cabeça

A onda de violência avançou até o distrito de Guarani, no período noturno de sexta-feira (07) uma pessoa foi morta com vários tiros na cabeça.

Um homem de 25 anos foi alcançado e morto numa via pública do distrito, pertencente ao município de Prado.

As autoridades policias foram comunicadas sobre o crime de homicídio e equipes estiveram no local.

Policiais civis atendendo ao plantão região de Itamaraju, estiveram no cenário do crime. Onde ouviram testemunhas, também coletaram provas e indícios que levem aos autores do assassinato.

Um levantamento cadavérico foi realizado e a remoção do corpo de Rafael Melo de Souza, transferido para o IML de Itamaraju, o corpo deverá passar exames, antes mesmo da liberação aos familiares.