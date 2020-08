Homem compra celular pela internet e recebe uma mandioca no lugar do produto

Trabalhador autônomo, Renato César Romualdo de Menezes juntou as economias para comprar um celular de presente para a esposa, mas teve uma surpresa ao receber o produto, que adquiriu pela internet.“Quando cortamos o pacote, a caixa estava meio aberta. No lugar do celular, a mandioca. Arrancaram a nota fiscal”, contou ao G1.

Renato conta que a esposa estava sem o celular, ele fez um esforço e comprou um modelo IPhone para ela. O homem afirmou já fez contato com a Casas Bahia, que disse que o caso dele está em análise. A loja garantiu que “a companhia está apurando o ocorrido e está em contato com o cliente para solucionar o caso.”

Fonte | Bahianoticias