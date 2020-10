Homem é preso em aeroporto com barras de ouro enfiadas em seu ânus

Suspeito, que saiu de Dubai, fez o ato para não pagar um imposto de 18% do valor do produto

Um homem foi preso nesta semana em um aeroporto da Índia após ser flagrado transportando barras de ouro em seu ânus. As informações são do jornal New York Post.

Conforme a publicação, autoridades suspeitaram do indivíduo, que não teve sua identidade revelada, porque ele estava caminhando de forma estranha pelo terminal.

Após revista íntima, foram localizadas duas libras do mineral em seu reto, no formato de quatro barras, o equivalente a U$ 60 mil, ou aproximadamente R$ 338 mil.

O suspeito, que saiu de Dubai, fez o ato para não pagar um imposto de 18% do valor do produto. Um outro passageito também foi pego carregando 3 libras de ouro, mas não foi confirmado como ele fazia isso.

O caso aconteceu na última terça-feira (13) no Aeroporto Kannur de Kerala.