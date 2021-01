Hotéis, bares e restaurantes do litoral baiano são flagrados com ligação clandestina de energia

A Coelba iniciou na última semana uma operação dedicada a inspeção de irregularidades em estabelecimentos que prestam serviço no litoral da Bahia. Intitulada de Operação Verão, a iniciativa conta com mais de 90 colaboradores, dentre técnicos, analistas e engenheiros, atuando em mais de 24 municípios, inspecionando as principais praias baianas, como Conde, Imbassaí, Barra do Jacuípe, Itacimirim, Arraial D’Ajuda e Trancoso. Apenas na última quinta (22/01) e sexta-feira (23/01), já foram inspecionadas mais de 400 unidades consumidoras e identificadas mais de 70 situações irregulares, sendo 40 delas caracterizadas como furto de energia. Os proprietários foram notificados, e os valores da energia consumida serão restituídos a concessionária.

Os alvos desta operação foram mapeados através de análises nos softwares da concessionária e equipamentos inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica em suas redes de distribuição. Entre as unidades inspecionadas estavam hotéis, pousadas, bares, restaurantes e casas de veraneio. Nos locais, foram retirados desvios de energia utilizados para manipular a medição, à revelia da concessionária de energia. As irregularidades representavam também um risco a segurança dos banhistas, já que as ligações clandestinas são feitas fora do padrão e com fiações expostas.

O furto de energia representa sérios riscos de acidentes graves à população, além disso a energia furtada é paga por outros consumidores, através do repasse na tarifa de energia, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Vale ressaltar que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena para o responsável pela prática ilegal pode chegar a oito anos de reclusão.

Como denunciar

A Coelba reforça a importância da denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site www.coelba.com.br, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.

Por | Gerência de Comunicação Coelba – Magali Paterson