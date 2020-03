IBGE abre concursos para mais de 208 mil vagas para o Censo 2020, Bahia terá 14 mil

O concurso do IBGE destinado para o Censo 2020 terá 14.395 vagas temporárias para a Bahia. Segundo o instituto, há oportunidades em todos os 417 municípios do estado, sendo 2.977 em Salvador e o restante, 11.418, no interior.

Do total de vagas oferecidas na Bahia (14.395), 486 são para Agentes Censitários Municipais (ACM), sendo 41 em Salvador e as demais (445) distribuídas em outros 413 municípios. Elas exigem ensino médio completo e oferecem remuneração mensal de R$ 2.100.

As outras 1.507 vagas são para Agentes Censitários Supervisores (ACS), sendo 317 em Salvador e 1.190 em 413 municípios do interior. Elas também exigem ensino médio completo e têm remuneração mensal de R$ 1.700.

As inscrições para concorrer a essas duas funções custam R$ 35,80. Para ambas, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Também serão selecionados 12.402 recenseadores, sendo 2.619 para atuar em Salvador e os demais (9.783) distribuídos por todos os outros 416 municípios baianos. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo, e a remuneração é por produção.

É possível estimar a remuneração de um recenseador no simulador que o IBGE disponibiliza no site do Censo 2020. As inscrições para concorrer a uma vaga de recenseador custam R$ 23,61.

Os contratados para todas as funções farão jus a 13º e férias proporcionais, por tempo trabalhado.

Para todas as funções (agentes censitários e recenseador) há vagas reservadas a pessoas com deficiência e pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, dentro dos percentuais definidos na legislação.

As inscrições para ambos os processos seletivos começam hoje (5/03) e vão até o dia 24 de março. Elas devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Cebraspe, organizadora do processo seletivo. Lá também é possível ver os editais completos dos dois processos seletivos