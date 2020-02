IBGE abrirá concurso com mais de 208 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve publicar o edital do concurso com mais de 208 mil vagas temporárias na próxima terça-feira (18). A previsão é do coordenador operacional do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Azevedo, que confirmou o concurso em entrevista ao Correio do Povo na última segunda-feira (10).

Ao todo, serão abertas 208.695 vagas temporárias no IBGE para a realização do Censo 2020 . Depois da publicação do edital, no dia 18, as inscrições devem ficar abertas entre 2 e 27 de março, através do Cebraspe .

As vagas são para agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador . Para os dois primeiros cargos, o contrato deve ter duração de cinco meses, enquanto os recenseadores devem trabalhar para o IBGE por três meses. As vagas estão divididas da seguinte forma:

Agente censitário municipal: 5.462 vagas para nível médio, pagando R$2.100

Agente censitário supervisor: 22.676 vagas para nível médio, pagando R$1.700

Recenseador: 180.557 vagas para nível fundamental, pagando por produção a uma previsão de R$1.278,94

Sobre o concurso

As provas serão aplicadas pelo Cebraspe e, pela primeira vez, serão de múltipla escolha, com cinco alternativas. Confira os temas que caem nos testes para cada vaga:

Agentes censitários: 60 questões de língua portuguesa (10), raciocínio lógico quantitativo (10), ética no serviço público (5), noções de administração/situações gerenciais (15) e conhecimentos técnicos (20)

Recenseadores: 50 questões de língua portuguesa (10), ética no serviço público (5), matemática (10) e conhecimentos técnicos (25)

Os exames acontecerão em diversos municípios espalhados por todos os estados. Além deste edital, o IBGE deve abrir, ainda, mais 192 vagas para agente censitário de pesquisa por telefone e supervisor censitário de pesquisa e codificação , com atuação na cidade do Rio de Janeiro.