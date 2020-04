Imagem de Jesus em árvore faz colombianos burlarem quarentena

Dezenas de colombianos romperam a quarentena de coronavírus para se reunir em frente a uma árvore, depois que uma imagem de Jesus foi vista entre os galhos. As cenas, no mínimo, curiosas, aconteceram na cidade de Magangué, no norte do país, apenas quatro dias depois que a Colômbia anunciou um bloqueio para diminuir a propagação do vírus.

Os habitantes locais disseram que as pessoas começaram a se reunir em frente à árvore para orar por proteção contra a doença e para Deus livrar o mundo do mal.

Moradores se reuniram em frente à árvore, violando o bloqueio do coronavírus do país depois de afirmar que uma imagem de Jesus na cruz havia aparecido nos galhos.

“A imagem apareceu na noite de domingo [29 de março]”, disse o jornalista local Rodolfo Zambrano ao jornal El Tiempo. “O povo correu com velas e transformou aquele lugar em um ponto de peregrinação , que preocupa muito os habitantes do bairro, porque os fiéis chegaram em massa.”

Ele acrescentou que as pessoas não estavam usando nenhum equipamento de proteção , como máscaras e luvas, e não estavam se distanciando socialmente.

A polícia acabou sendo chamada para acabar com a peregrinação. Desde então, ninguém voltou ao local.