Índice de isolamento cai em todo o país; Bahia apresenta taxa de 41,6%, diz pesquisa

Um levantamento feito pelo site In Loco mostrou que o índice de isolamento social em todos os estados do país está abaixo dos 50%. A média nacional é de 43,1%. Na Bahia, a taxa é de 41,6%, o que coloca o estado como o segundo pior do Nordeste, atrás apenas de Sergipe, que tem 39,8%. Os dados são referentes à última segunda-feira (04), e são feitos com base em localização de celulares.

Há um mês, na semana entre os dias 31 de março e 6 de abril, a Bahia apresentava um índice de 51,28%, ou seja, houve uma queda de quase 10%. O pico de isolamento mostrado pela In Loco aconteceu na semana entre os dias 24 e 30 de março, quando todos os estados registraram mais de 50% no índice.

Em Brasília, a taxa de quarentena reduziu em cerca de um mês de 48,90% para 43,70%. O primeiro lugar é ocupado pelo Amazonas, com 48,3% das pessoas que respeitam as regras da quarentena, seguido por Amapá (47,9%), Pará (47,3%) e Rio de Janeiro (47,2%).

A Bahia, segundo último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do estado, já contabiliza 4.247 casos da Covid-19, com 151 óbitos (veja aqui). Até o momento, 844 pessoas se recuperaram.

Fonte | Bahianoticias