Intervenções em poços garantem melhoria no sistema de abastecimento de água de Ibirapuã

A embasa realizou no mês de julho, serviços de melhoria no sistema de abastecimento de Água (SAA) de Ibirapuã. Três poços utilizados para o abastecimento do município passaram por uma manutenção preventiva de limpeza para remoção de minerais acumulados nas paredes e tiveram suas bombas substituídas.

De acordo com o gerente do Escritório de Ibirapuã, Maurílio Molina Junior, a substituição das bombas vai diminuir o risco de interrupção do abastecimento por conta de problemas eletromecânicos e a limpeza garante água com fluidez satisfatória de excelente qualidade, livre de partículas em suspensão, propiciando também, maior durabilidade dos filtros.

“Após essas intervenções, o sistema apresentou melhorias na qualidade da água captada com incremento de aproximadamente 55% na vazão, considerável”, disse Molina Junior.

Por | AscomEmbasa