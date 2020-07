ITABELA | Briga termina com companheiro morto

A polícia do município de Itabela, investiga uma morte ocorrida no último sábado (25), onde Wagner Figueiredo Paz (24 anos), foi morto esfaqueado durante uma discussão.

O crime ocorreu no distrito de Monte Pascoal, pertencente à cidade de Itabela, Faylam André de Oliveira, que possuía caso com a vítima chegou a assumir a autoria do crime.

A vítima foi socorrido com auxílio do autor, para o hospital do município. Mas devido à gravidade do ferimento acabou não resistindo.

O autor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde prestou depoimento e ficou detido, agora aguarda determinação da justiça. O caso chocou o pequeno distrito.