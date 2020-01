ITABELA | Condutor embriagado acaba preso pela PRF na BR-101

Ele apresentou índice de embriaguez cerca 3 vezes maior do valor considerado como crime. Os policiais também constataram que o condutor não era apto para dirigir veículo automotor, pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

A Polícia Rodoviária Federal flagrou no final da tarde deste sábado (18) o condutor de uma motocicleta HONDA/Pop 110 transitando alcoolizado. A ação foi registrada no Km 745 da BR 101, trecho do município de Itabela, distante 570 quilômetros de Salvador.

Era por volta das 17h48, equipe da PRF realizava patrulhamento na rodovia voltada à prevenção de acidentes quando o piloto da moto, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de todos.

Durante o acompanhamento tático, o condutor adentrou o perímetro urbano da cidade de Itabela (BA) e transitou por diversas ruas da cidade, em velocidade incompatível com as vias. Atravessou cruzamentos sem observar as normas gerias de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos durante a fuga.

Os PRFs conseguiram interceptar a motocicleta alguns quilômetros depois e durante a abordagem identificaram no condutor sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito. O motociclista, de 18 anos, disse aos agentes que havia ingerido bebida alcoólica, o qual foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado indicou 0,99 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, comprovando a embriaguez. O teste no aparelho apresentou índice quase 3 vezes maior do valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Os policiais também constataram que o condutor não era apto para dirigir veículo automotor, pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Com isso, o sujeito foi preso em fragrante pelos crimes, em tese, de embriaguez na direção e dirigir veículo automotor sem possuir CNH, gerando perigo de dano (art. artigo 306 e 309, da Lei nº 9.503/97 – CTB). Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA) e apresentado à autoridade policial de plantão.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor da multa é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Intensificamos a fiscalização em todos os trechos sob circunscrição da Nona Delegacia, principalmente na região das Brs 101, 367 e 418 (Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas), sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes. Somente neste sábado (18), os PRFs de plantão, em Eunápolis, realizaram 159 testes com etilômetro (bafômetro), que flagraram 7 condutores dirigindo sob efeito do álcool, infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. PRF Neila Cardoso – Chefe da 9ª Delegacia.

Etilômetro passivo

O uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do órgão. Durante as abordagens, os policiais rodoviários federais estão fazendo uso do bafômetro passivo.

Em apenas alguns segundos o equipamento é capaz de detectar se o condutor fez uso ou não de álcool. Caso não seja constatada a presença de álcool, o aparelho acende uma luz verde e o policial libera o motorista. Se existir algum indício, ainda que mínimo, aparece uma luz amarela. Já a luz vermelha indica que, no local, há muito álcool, o que significa que o condutor, realmente, tem que ser parado e submetido ao teste de alcoolemia pelo bafômetro tradicional.

Além de dar celeridade para a fiscalização, o aparelho representa economia para a instituição, pois reduz os gastos com os bocais descartáveis.

Por | PRF