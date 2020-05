ITABELA | Festa do Café 2020 é cancelada por causa da pandemia

O Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela anunciou nesta quinta-feira (7), o cancelamento da 13ª edição da Festa do Café que aconteceria no mês de agosto, devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada por meio de um vídeo.

No vídeo, o próprio presidente do sindicato confirma o cancelamento: “É com tristeza que a gente anuncia o cancelamento da Festa do Café de 2020 esperando retomar este evento em 2021, se Deus permitir. E foi em conjunto com a diretoria que decidimos cancelar a festa. Que Deus nos abençoe e que consigamos vencer esse coronavírus que está nos perseguindo e nos atormentando”, disse Gilberto Borlini.

Em 2019 o evento também teve sua a 13ª edição cancelada pelo sindicato, devido a crise financeira no setor, a baixa no preço do café e a péssima situação da economia do país. Nos anos de 2015 e 2016 a festa também deixou de acontecer pelos mesmos motivos. A última edição do evento ocorreu apenas no ano de 2018.

A festa traz em três dias de programação, uma feira de agronegócios, palestras e concurso de qualidade do café.

A Festa do Café surgiu em 1999, por meio da inciativa de agentes culturais que buscavam expandir a cultura e melhorar a produtividade do café conilon na região. Após algumas edições, o evento cresceu e saiu do gênero cultural passando a ter o foco maior nos negócios tornando-se referência para o setor, considerada pelo sindicato, como um marco do agronegócio do interior.

Fonte e imagem | Bahiadiaadia