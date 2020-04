ITABELA | Homem é morto com pauladas na cabeça em Monte Pascoal; Policia identifica suspeitos

Um homem foi morto de modo cruel na tarde desta quarta-feira (15), no distrito de Monte Pascoal, em Itabela. O Samu foi acionado até o local para prestar atendimento, mas quando chegou o encontrou morto.

Magno Silva de Jesus tinha 43 anos e foi encontrado caído próximo a um banco embaixo de uma árvore. Segundo a Polícia Militar, ele foi agredido com várias pauladas na região da cabeça, aparentemente de surpresa. O crime aconteceu na rua do Campo do Peladão, no bairro da “Treita.”

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Eunápolis. A polícia civil irá investigar as motivações e autoria do crime. E conforme informações, a polícia já identificou dois suspeitos de cometerem o crime.

Informações | Bahiadiaadia