ITABELA | Homem se joga embaixo de carreta e morre atropelado

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira(18) um homem de 25 anos morreu no perímetro urbano da BR-101 atropelado por uma carreta, no município de Itabela.

Segundo depoimento de testemunhas a vítima se jogou embaixo da carreta e o motorista não conseguiu evitar o atropelamento. Jean Carlos Soares apresentou ferimentos graves e acabou não resistindo e vindo a óbito antes mesmo da chegada dos socorristas do SAMU 192 que foram acionados para o atendimento.

Conhecidos da vítima, ainda informou à Polícia que Jean fazia tratamento de depressão e que momentos antes do trágico ele teria se ajoelhado na via, mas que alguns motoristas conseguiram evitar o choque, o que levou a uma nova tentativa e se jogar debaixo do próximo veículo que passava pela via, sendo inevitável o atropelamento.

A perícia técnica e a Polícia Civil estiveram no local promovendo o levantamento cadavérico, encaminhando o corpo para o IML local. A polícia segue apurando o caso e ouvindo os familiares da vítima.