ITABELA | Remoção de restos mortais do cemitério velho

Numa ação inusitada a prefeitura de Itabela, iniciou nesta terça-feira (28), a remoção dos restos mortais presentes no antigo cemitério João Batista.

Os trabalhos coordenados por técnicos e profissionais da prefeitura seguiram determinações da secretaria municipal de obras.

Máquinas do setor de obras do município e colaboradores de empresas funerárias participaram da remoção dos restos mortais, sepultados por anos no antigo cemitério, que passam a ser destinados ao atual cemitério municipal Jardim da Saudade.

Previamente foi promovido um cadastro no exercício de 2019 com os familiares de pessoas sepultadas no local. A iniciativa permitiu a prefeitura criar um banco de informações que facilitaram na identificação.

No local do antigo cemitério, será construída uma praça de lazer, que receberá equipamentos de academia ao ar livre, parque infantil e quadra poliesportiva, para melhor atender a comunidade.