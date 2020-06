Itabela vai comemorar aniversário com programação diversificada e lives musicais Itabela vai comemorar aniversário com programação diversificada e lives musicais

Itabela vai comemorar os 31 anos de emancipação política no dia 14 de junho com uma programação diferenciada. A novidade é que a celebração será inteiramente virtual com transmissão ao vivo. Serão mais de 10 horas de comemoração pelo youtube e facebook. A iniciativa tem a participação da imprensa local, parceiros e o apoio da prefeitura.

“O projeto é uma ação festiva que pretende elevar a autoestima da população nesse momento tão delicado. Além de permitir que toda a população acompanhe e participe dessa programação. Será algo inovador e dinâmico” disse Alex Gonçalves do site BAHIA DIA A DIA.

A festa virtual será recheada de participações, quadros e a apresentação de shows musicais de artistas locais como Sivaldo, Guto dos Teclados, Iackson Danadinho, Banquiva, Jerry Xocolate, Renatinho Moraes, Devison Ferraz e outras participações.

O prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto disse que o apoio ao projeto visa valorizar a história da cidade: “Sabemos que esse momento é cauteloso, mas não podíamos deixar de apoiar um projeto como esse. A população vai celebrar o dia da sua cidade e ainda estará segura, dentro de casa com toda a família. Será algo bonito e a população também poderá participar”.

A live será transmitida pelos canais de sites locais. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Fonte | Bahiadiaadia