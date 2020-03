Italiano de 101 anos que sobreviveu à gripe espanhola já se recupera da Covid-19

Homem sobreviveu à epidemia de gripe espanhola, uma guerra mundial e ao novo coronavírus

De acordo com órgãos de saúde do mundo todo, pessoas com mais de 60 anos estão dentro do principal grupo de risco do novo coronavírus. No entanto, contrariando as estatísticas, um italiano de 101 anos mostrou que não é bem assim – pelo menos no caso dele.

Em declaração enviada ao jornal local de Remini, Gloria Lisi, vice-prefeita da cidade, falou de maneira poética sobre a recuperação do paciente: “P., de Rimini, nasceu em 1919, em meio a outra pandemia mundial trágica. Ele viu tudo: fome, dor, progresso, crise e ressurreições. Uma vez ultrapassada a barreira dos 100 anos, o destino colocou esse novo desafio diante dele, invisível e terrível ao mesmo tempo”.

E completa: “Na semana passada, P. foi hospitalizado em Rimini após testar positivo para Cobvid-19. Em poucos dias, tornou-se ‘história’ para médicos, enfermeiras e o restante do pessoal da área de saúde que o tratou. O Sr. P. conseguiu. A família o levou para casa ontem à noite, para nos ensinar que, mesmo com 101 anos, o futuro ainda pode ser escrito”.

Em um cenário em que a Itália é o terceiro país no número de infectados e o primeiro em mortes, a recuperação de um indivíduo que faz parte do grupo de risco traz uma ponta de esperança em um momento turbulento da saúde mundial.

Por | Uol